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В Германии сообщили об отмене визита Штайнмайера в Киев

Ведомости

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Киев по соображениям безопасности. Он был запланирован на четверг, 20 октября, сообщает Bild.

По информации немецкой газеты, визит президента ФРГ на Украину рекомендовали отменить службы безопасности страны, в также министерство иностранных дел. При этом информация об отмене поездки Штайнмайера вызвала возмущение в Киеве.

В начале апреля сообщалось, что в Киеве отказались принять Штайнмайера. По информации Bild, на Украине недовольны тем, как ранее Штайнмайер выстраивал отношения с Россией. Штайнмайер планировал посетить украинскую столицу 13 апреля, однако в Киеве якобы не были готовы к встрече в этот день.

Данное решение украинских властей раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц, назвав произошедшее «заметным инцидентом», который «стоит поперек дороги» касательно его гипотетического визита в Киев в будущем. Однако Шольц все же прибыл в Киев в середине июля в составе европейской делегации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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