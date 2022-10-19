В Германии сообщили об отмене визита Штайнмайера в Киев

В начале апреля сообщалось, что в Киеве отказались принять Штайнмайера. По информации Bild, на Украине недовольны тем, как ранее Штайнмайер выстраивал отношения с Россией. Штайнмайер планировал посетить украинскую столицу 13 апреля, однако в Киеве якобы не были готовы к встрече в этот день.