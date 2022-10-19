В Германии сообщили об отмене визита Штайнмайера в Киев
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Киев по соображениям безопасности. Он был запланирован на четверг, 20 октября, сообщает Bild.
По информации немецкой газеты, визит президента ФРГ на Украину рекомендовали отменить службы безопасности страны, в также министерство иностранных дел. При этом информация об отмене поездки Штайнмайера вызвала возмущение в Киеве.
В начале апреля сообщалось, что в Киеве отказались принять Штайнмайера. По информации Bild, на Украине недовольны тем, как ранее Штайнмайер выстраивал отношения с Россией. Штайнмайер планировал посетить украинскую столицу 13 апреля, однако в Киеве якобы не были готовы к встрече в этот день.
Данное решение украинских властей раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц, назвав произошедшее «заметным инцидентом», который «стоит поперек дороги» касательно его гипотетического визита в Киев в будущем. Однако Шольц все же прибыл в Киев в середине июля в составе европейской делегации.