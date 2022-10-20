В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия
В результате ударов промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области получили серьезные повреждения. Об этом сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.
«Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Работают все службы», — написал Резниченко. Прошедшую ночь чиновник назвал «нервной».
По предварительным данным, пострадавших нет. Резниченко уточнил, что в остальных районах области «обошлось без чрезвычайных ситуаций».
Ранее сегодня глава военной администрации региона сообщил о переходе к «режиму тотальной экономии электричества». Он призвал потреблять меньше электроэнергии промышленные предприятия, торговые центры, офисы и жителей области. Резниченко отметил, что от этого зависит жизнеспособность энергосистемы Украины.
Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты критической инфраструктуры на всей территории Украины. По его словам, энергообъекты являются «мишенями» для ракет. 18 октября украинский лидер заявил о разрушении 30% электростанций в стране.
Накануне, 19 октября, в Минобороны подтвердили, что российские военные продолжают атаковать объекты энергетики Украины. В ведомстве отметили, что все назначенные объекты были поражены.
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