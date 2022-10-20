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Политика

В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

Ведомости

В результате ударов промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области получили серьезные повреждения. Об этом сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

«Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Работают все службы», — написал Резниченко. Прошедшую ночь чиновник назвал «нервной».

По предварительным данным, пострадавших нет. Резниченко уточнил, что в остальных районах области «обошлось без чрезвычайных ситуаций». 

Ранее сегодня глава военной администрации региона сообщил о переходе к «режиму тотальной экономии электричества». Он призвал потреблять меньше электроэнергии промышленные предприятия, торговые центры, офисы и жителей области. Резниченко отметил, что от этого зависит жизнеспособность энергосистемы Украины.

Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты критической инфраструктуры на всей территории Украины. По его словам, энергообъекты являются «мишенями» для ракет. 18 октября украинский лидер заявил о разрушении 30% электростанций в стране. 

Накануне, 19 октября, в Минобороны подтвердили, что российские военные продолжают атаковать объекты энергетики Украины. В ведомстве отметили, что все назначенные объекты были поражены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных