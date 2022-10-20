В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты критической инфраструктуры на всей территории Украины. По его словам, энергообъекты являются «мишенями» для ракет. 18 октября украинский лидер заявил о разрушении 30% электростанций в стране.