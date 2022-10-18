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Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций на Украине из-за ракетных ударов

Ведомости

В результате ракетных ударов по инфраструктурным объектам Украины с 10 октября была разрушена треть электростанций в стране. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. 

«С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовому отключению электроэнергии по всей стране», — написал он.

Зеленский подчеркнул, что в связи с действиями России «пространства для переговоров» с президентом России Владимиром Путиным не осталось. 

Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. Тогда Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты критической инфраструктуры на всей территории Украины. По его словам, энергообъекты являются «мишенями» для ракет.

Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России. Он подчеркнул, что ответ на подобные действия украинских властей будет жестким и соразмерным угрозам в отношении РФ.

Накануне, 17 октября, в Минобороны РФ подтвердили, что российские военные продолжают атаковать объекты энергетики Украины. В ведомстве отметили, что все назначенные объекты были поражены. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в результате ракетных ударов пострадала энергетическая инфраструктура Киевской, Днепропетровской и Сумской областей. Сегодня в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам в Киеве и Днепропетровске.

Ранее Зеленский уже заявлял, что возможностей для переговоров с российским президентом не осталось. После подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ между президентом РФ и главами регионов президент Украины подчеркнул, что Киев готов к переговорам с Москвой при условии, что во главе страны будет стоять другой президент. 4 октября он подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных