Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций на Украине из-за ракетных ударов

Ранее Зеленский уже заявлял, что возможностей для переговоров с российским президентом не осталось. После подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ между президентом РФ и главами регионов президент Украины подчеркнул, что Киев готов к переговорам с Москвой при условии, что во главе страны будет стоять другой президент. 4 октября он подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.