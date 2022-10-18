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В офисе Зеленского сообщили о повреждениях энергообъекта Днепропетровска

Ведомости

По объекту энергетики в Днепре было нанесено два удара, он получил серьезные повреждения. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале. 

«Два прилета по объекту энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже», — написал Тимошенко. Он добавил, что на месте работают спасатели. 

Позже чиновник предупредил жителей Днепра, что из-за обстрелов некоторые районы города могут остаться без воды и электричества. По его словам, экстренные службы уже занимаются восстановлением. 

Ранее сегодня о взрывах сообщили в Кривом Роге Днепропетровской области. Глава военной администрации города Александр Вилкул призвал жителей прятаться в укрытиях. Мэр Харькова Игорь Терехов также писал о серии взрывов в городе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна», утром 18 октября воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. В частности, об этом сообщали в администрациях Киева, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областей. 

Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. Накануне, 17 октября, в Минобороны РФ подтвердили, что российские военные продолжают атаковать объекты энергетики Украины. В ведомстве отметили, что все назначенные объекты были поражены. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, в результате ракетных ударов пострадала энергетическая инфраструктура Киевской, Днепропетровской и Сумской областей. 

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России. Он подчеркнул, что ответ на подобные действия украинских властей будет жестким и соразмерным угрозам в отношении РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных