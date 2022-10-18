В офисе Зеленского сообщили о повреждениях энергообъекта Днепропетровска
По объекту энергетики в Днепре было нанесено два удара, он получил серьезные повреждения. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.
«Два прилета по объекту энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже», — написал Тимошенко. Он добавил, что на месте работают спасатели.
Позже чиновник предупредил жителей Днепра, что из-за обстрелов некоторые районы города могут остаться без воды и электричества. По его словам, экстренные службы уже занимаются восстановлением.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна», утром 18 октября воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. В частности, об этом сообщали в администрациях Киева, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областей.
Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. Накануне, 17 октября, в Минобороны РФ подтвердили, что российские военные продолжают атаковать объекты энергетики Украины. В ведомстве отметили, что все назначенные объекты были поражены. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, в результате ракетных ударов пострадала энергетическая инфраструктура Киевской, Днепропетровской и Сумской областей.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России. Он подчеркнул, что ответ на подобные действия украинских властей будет жестким и соразмерным угрозам в отношении РФ.
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