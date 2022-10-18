В офисе Зеленского сообщили о повреждениях энергообъекта Днепропетровска

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России. Он подчеркнул, что ответ на подобные действия украинских властей будет жестким и соразмерным угрозам в отношении РФ.