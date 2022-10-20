Рубен Варданян согласился стать госминистром Нагорного Карабаха
Бизнесмен Рубен Варданян согласился возглавить правительство Нагорно-Карабахской республики (НКР), сообщил он в своем Telegram-канале.
«Полтора месяца встреч с жителями республики, с ее политическими и общественными деятелями, с представителями разных территорий и социальных групп убедили меня в том, что люди поддерживают мою кандидатуру на пост госминистра Республики Арцах», — написал Варданян, добавив, что в начале ноября официально вступит в новую должность.
4 октября президент непризнанной НКР Араик Арутюнян предложил Варданяну возглавить правительство республики. Арутюнян отметил, что готов предоставить Варданяну широкие полномочия «по принятию решений и их реализации». Работу действующего госминистра непризнанной республики Артака Бегларяна он оценил высоко, но, по его мнению, необходимо «консолидировать общенациональные усилия».
В сентябре Варданян сообщил о своем решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, поскольку хочет поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии». Бизнесмен также призвал увеличить срок пребывания в регионе российских миротворцев до тех пор, пока не будет обеспечена «безопасность народа Арцаха» силами самих жителей республики. Состояние Варданяна Forbes оценивает в $1 млрд, в 2021 г. он занял 116-ю строчку в списке богатейших людей России.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса