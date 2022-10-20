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Рубен Варданян согласился стать госминистром Нагорного Карабаха

Ведомости

Бизнесмен Рубен Варданян согласился возглавить правительство Нагорно-Карабахской республики (НКР), сообщил он в своем Telegram-канале.

«Полтора месяца встреч с жителями республики, с ее политическими и общественными деятелями, с представителями разных территорий и социальных групп убедили меня в том, что люди поддерживают мою кандидатуру на пост госминистра Республики Арцах», — написал Варданян, добавив, что в начале ноября официально вступит в новую должность.

4 октября президент непризнанной НКР Араик Арутюнян предложил Варданяну возглавить правительство республики. Арутюнян отметил, что готов предоставить Варданяну широкие полномочия «по принятию решений и их реализации». Работу действующего госминистра непризнанной республики Артака Бегларяна он оценил высоко, но, по его мнению, необходимо «консолидировать общенациональные усилия».

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В сентябре Варданян сообщил о своем решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, поскольку хочет поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии». Бизнесмен также призвал увеличить срок пребывания в регионе российских миротворцев до тех пор, пока не будет обеспечена «безопасность народа Арцаха» силами самих жителей республики. Состояние Варданяна Forbes оценивает в $1 млрд, в 2021 г. он занял 116-ю строчку в списке богатейших людей России.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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