Бизнесмену Варданяну предложили возглавить правительство Нагорного Карабаха

Рубен Варданян объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах 1 сентября. Свой переезд Варданян объяснил желанием поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии». «Мы должны сделать всё, чтобы Арцах стал сильным, безопасным, развитым и счастливым, сделать его одним из мировых центров и центром армянства», — сказал он тогда.