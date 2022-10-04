Бизнесмену Варданяну предложили возглавить правительство Нагорного Карабаха
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян сообщил, что предложил уехавшему из России бизнесмену Рубену Варданяну возглавить правительство республики.
«Я предложил благотворителю, общественному деятелю с большим опытом и знаниями Рубену Варданяну, чье решение о переезде в Арцах я приветствовал одним из первых, занять должность государственного министра Республики Арцах», – написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).
Арутюнян отметил, что готов предоставить Варданяну широкие полномочия «по принятию решений и их реализации». Работу действующего госминистра непризнанной республики Артака Бегларяна он оценил высоко, однако, по его мнению, необходимо «консолидировать общенациональные усилия».
Рубен Варданян объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах 1 сентября. Свой переезд Варданян объяснил желанием поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии». «Мы должны сделать всё, чтобы Арцах стал сильным, безопасным, развитым и счастливым, сделать его одним из мировых центров и центром армянства», — сказал он тогда.
Миллиардер также призвал увеличить срок пребывания в регионе российских миротворцев до тех пор, пока не будет обеспечена «безопасность народа Арцаха» силами самих жителей республики.
Состояние Варданяна Forbes оценивает в $1 млрд, в 2021 г. он занял 116-ю строчку в списке богатейших людей России.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная НКР освободила ряд районов, которые перешли под контроль Азербайджана.
За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.
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