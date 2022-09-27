Минобороны хочет использовать в качестве миротворцев любых военнослужащих-добровольцев

«Спецоперация когда-нибудь закончится. И например, после присоединения территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут на линии соприкосновения быть миротворцы», – говорит военный эксперт Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что миротворцы вводятся по решению Совбеза ООН, ОБСЕ или других международных организаций, одностороннее введение миротворцев невозможно. Например, в Нагорный Карабах они были введены ОДКБ по согласованию с Арменией. Литовкин говорит, что миротворческие операции бывают двух видов: по принуждению к миру, как было в Югославии, и по поддержанию мира, как в конфликте между Молдавией и Приднестровьем. Он полагает, что контрактников исключают из закона, поскольку сейчас они в основном находятся на Украине и их не хватает для миротворческих подразделений. «Поэтому, возможно, срочники могут стать миротворцами. Но нужно понимать, что риск для миротворцев обычно минимален, например, в Югославии в качестве миротворцев были бывшие срочники, которые сразу после окончания службы заключили контракты и были направлены туда», – отмечает он.