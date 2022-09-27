Минобороны хочет использовать в качестве миротворцев любых военнослужащих-добровольцев

Минобороны хочет использовать в качестве миротворцев любых военнослужащих-добровольцевСейчас это возможно только с контрактниками
Минобороны предлагает поправку в ст. 8 закона «О порядке предоставления Россией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». Согласно им состав миротворческих миссий будет комплектоваться на добровольной основе военнослужащими, которые прошли специальную подготовку. Сейчас в законе есть оговорка, что такие военнослужащие должны быть контрактниками. Закон согласно тексту проекта должен вступить в силу фактически задним числом – от 15 августа 2022 г.
Решение о направлении миротворческих миссий за рубеж принимает президент на основании постановления Совета Федерации о возможности использования Вооруженных сил за рубежом. Он определяет район действий указанных военнослужащих, их задачи, подчиненность, срок пребывания, а также социальные гарантии военнослужащим и членам их семей. Он же принимает решение об их отзыве, если участие в миротворческой деятельности становится нецелесообразным. В пояснительной записке говорится, что законопроект подготовлен в целях совершенствования порядка комплектования военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности. Принятие поправок позволит расширить возможности России по привлечению военного персонала для участия в таких миссиях.
«Ведомости» направили запрос в Минобороны.
«Спецоперация когда-нибудь закончится. И например, после присоединения территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут на линии соприкосновения быть миротворцы», – говорит военный эксперт Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что миротворцы вводятся по решению Совбеза ООН, ОБСЕ или других международных организаций, одностороннее введение миротворцев невозможно. Например, в Нагорный Карабах они были введены ОДКБ по согласованию с Арменией. Литовкин говорит, что миротворческие операции бывают двух видов: по принуждению к миру, как было в Югославии, и по поддержанию мира, как в конфликте между Молдавией и Приднестровьем. Он полагает, что контрактников исключают из закона, поскольку сейчас они в основном находятся на Украине и их не хватает для миротворческих подразделений. «Поэтому, возможно, срочники могут стать миротворцами. Но нужно понимать, что риск для миротворцев обычно минимален, например, в Югославии в качестве миротворцев были бывшие срочники, которые сразу после окончания службы заключили контракты и были направлены туда», – отмечает он.
В условиях обострения международной ситуации и необходимости увеличения личного состава российских Вооруженных сил нельзя оставаться в той же модели, что и до 24 февраля 2022 г., считает директор Московского центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Вероятно, для России приоритетом будут миротворческие операции на территориях типа Карабаха, считает эксперт. «Россия в силу изменения приоритетов меньше станет участвовать в миротворческих операциях в дальнем зарубежье, что тоже естественно», – добавляет он.
Поправки могут быть связаны с участием большей части военнослужащих в боевых действиях на территории Украины, полагает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «Возможно, речь идет о расширении категории тех, кто мог бы быть вовлечен в проведение миротворческих операций в других регионах постсоветского пространства». По его словам, участие в миротворческих миссиях – это довольно специфическое занятие, требующее высокой квалификации: «По крайней мере, если речь идет о миротворческих операциях ООН, то там люди специально готовятся, и довольно долго. Нельзя прийти и быстро освоить эти компетенции, поскольку там нужна подготовка не только военная, но и психологическая». Миротворческие миссии вводятся только после завершения острой стадии конфликта и если обе стороны согласны на присутствие миротворцев, добавил Кортунов. Можно предположить, говорит эксперт, что миротворческий контингент может быть введен на киргизско-таджикской границе.