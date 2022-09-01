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Бизнесмен Варданян отказался от гражданства России и уехал в Карабах

Ведомости

Бизнесмен Рубен Варданян объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, следует из его обращения в YouTube. 

«Я решил переехать в Арцах, отказавшись от российского гражданства. Это решение далось мне непросто, но я уверен, что так правильно. Надеюсь, мои российские партнеры и друзья примут это решение с пониманием и уважением как решение своего друга», — отметил Варданян.

Бизнесмен также призвал увеличить срок пребывания российских миротворцев в Карабахе. «Считаю, что мандат миротворцев нужно прояснить, а сроки их пребывания увеличить до тех пор, пока мы не сможем обеспечить безопасность народа Арцаха собственными силами», — подчеркнул он.

Свой переезд Варданян объяснил желанием поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии». «Мы должны сделать всё, чтобы Арцах стал сильным, безопасным, развитым и счастливым, сделать его одним из мировых центров и центром армянства», — заключил он.

Состояние Варданяна Forbes оценивает в $1 млрд, в 2021 г. он занял 116-ю строчку в списке богатейших людей России.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная НКР освободила ряд районов, которые перешли под контроль Азербайджана.

За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных