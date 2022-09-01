Бизнесмен Варданян отказался от гражданства России и уехал в Карабах

«Я решил переехать в Арцах, отказавшись от российского гражданства. Это решение далось мне непросто, но я уверен, что так правильно. Надеюсь, мои российские партнеры и друзья примут это решение с пониманием и уважением как решение своего друга», — отметил Варданян.