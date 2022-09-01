Бизнесмен Варданян отказался от гражданства России и уехал в Карабах
Бизнесмен Рубен Варданян объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, следует из его обращения в YouTube.
«Я решил переехать в Арцах, отказавшись от российского гражданства. Это решение далось мне непросто, но я уверен, что так правильно. Надеюсь, мои российские партнеры и друзья примут это решение с пониманием и уважением как решение своего друга», — отметил Варданян.
Бизнесмен также призвал увеличить срок пребывания российских миротворцев в Карабахе. «Считаю, что мандат миротворцев нужно прояснить, а сроки их пребывания увеличить до тех пор, пока мы не сможем обеспечить безопасность народа Арцаха собственными силами», — подчеркнул он.
Свой переезд Варданян объяснил желанием поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии». «Мы должны сделать всё, чтобы Арцах стал сильным, безопасным, развитым и счастливым, сделать его одним из мировых центров и центром армянства», — заключил он.
Состояние Варданяна Forbes оценивает в $1 млрд, в 2021 г. он занял 116-ю строчку в списке богатейших людей России.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная НКР освободила ряд районов, которые перешли под контроль Азербайджана.
За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.