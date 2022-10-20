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Пасечник назвал введение военного положения в ЛНР частью процесса интеграции в РФ

Ведомости

Введение военного положения в Луганской народной республике (ЛНР) является частью процесса интеграции в состав России. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Указ Президента России Владимира Путина о введении военного положения на территории Луганской Народной Республики — часть процесса интеграции в состав Российской Федерации», — написал Пасечник. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин «четко сформулировал причины его принятия».

Врио главы ДНР заявил, что республика живет «в условиях военного положения» восемь лет. По его словам, указ президента РФ лишь оформил эту ситуацию в рамках российского законодательства. Пасечник уточнил, что для жителей республики не будет никаких изменений и последствий в связи с принятием документа.

Чиновник заявил, что введение военного положения в ЛНР позволит «обеспечить безопасность граждан от агрессии киевского режима и обеспечить крепкий тыл фронту».

Накануне, 19 октября, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, попытки терактов на территории России киевскими властями, а также на нежелание Украины возобновлять переговорный процесс.

Ранее сегодня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что введение военного режима не приведет к полной мобилизации в регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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