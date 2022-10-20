ВСУ вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли город Шебекино в Белгородской области, зафиксировано три прилета на территории одного из сельскохозяйственных предприятий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе зафиксирован прилет трех снарядов на территорию сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших и разрушений нет», – написал он в своем Telegram-канале.
Все работники были переведены на дистанционку до понедельника, добавил он.
Накануне ВСУ также обстреляли Шебекино, тогда прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе по торговому центру и спортивному комплексу. Ранее сегодня Гладков рекомендовал школам продлить осенние каникулы еще на неделю. Данную меру глава региона назвал «абсолютно вынужденной», подчеркнув, что речь идет о безопасности граждан и оперативной обстановке. По его оценке, в течение учебного года удастся компенсировать выпавшую неделю.
Населенные пункты Белгородской области уже несколько дней подряд подвергаются обстрелам ВСУ. Гладков также сообщал о попадании снаряда в один из объектов инфраструктуры Белгорода. Он уточнил, что разрушения были незначительными, они «не повлияют на работу энергообеспечения города».
Вчера по указу президента Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, режим базовой готовности — во всех остальных регионах России. При этом в четырех новых регионах РФ было введено военное положение.
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