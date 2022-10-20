ВСУ вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области

Накануне ВСУ также обстреляли Шебекино, тогда прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе по торговому центру и спортивному комплексу. Ранее сегодня Гладков рекомендовал школам продлить осенние каникулы еще на неделю. Данную меру глава региона назвал «абсолютно вынужденной», подчеркнув, что речь идет о безопасности граждан и оперативной обстановке. По его оценке, в течение учебного года удастся компенсировать выпавшую неделю.