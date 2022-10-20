В Белгородской области рекомендовали продлить школьные каникулы

С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого ряд школ области, которые расположены в 10 км от границы с Украиной, были переведены на дистанционное обучение. В последние же дни обстрелы населенных пунктов области усилились.