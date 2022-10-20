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Общество

В Белгородской области рекомендовали продлить школьные каникулы

Ведомости

Администрация Белгородской области рекомендовала школам продлить осенние каникулы еще на неделю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Рекомендуем всем образовательным учреждениям Белгородской области ещё на неделю продлить школьные осенние каникулы. Таким образом, они составят в этом году две недели», – написал он.

Данную меру Гладков назвал «абсолютно вынужденной», подчеркнув, что речь идет о безопасности граждан и оперативной обстановке. По его оценке, в течение учебного года удастся компенсировать выпавшую неделю.

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С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого ряд школ области, которые расположены в 10 км от границы с Украиной, были переведены на дистанционное обучение. В последние же дни обстрелы населенных пунктов области усилились.

Накануне по указу президента Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, режим базовой готовности — во всех остальных регионах России. При этом в четырех новых регионах РФ было введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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