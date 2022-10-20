В Белгородской области рекомендовали продлить школьные каникулы
Администрация Белгородской области рекомендовала школам продлить осенние каникулы еще на неделю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Рекомендуем всем образовательным учреждениям Белгородской области ещё на неделю продлить школьные осенние каникулы. Таким образом, они составят в этом году две недели», – написал он.
Данную меру Гладков назвал «абсолютно вынужденной», подчеркнув, что речь идет о безопасности граждан и оперативной обстановке. По его оценке, в течение учебного года удастся компенсировать выпавшую неделю.
С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого ряд школ области, которые расположены в 10 км от границы с Украиной, были переведены на дистанционное обучение. В последние же дни обстрелы населенных пунктов области усилились.
Накануне по указу президента Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, режим базовой готовности — во всех остальных регионах России. При этом в четырех новых регионах РФ было введено военное положение.
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