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В ООН выразили беспокойство из-за ударов ВСУ по Белгородской области

Ведомости

Удары по энергетической инфраструктуре Белгородской области в преддверии зимы вызывают обеспокоенность, заявила пресс-секретарь управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани.

«Повреждение электростанций и линий электропередач в преддверии зимы вызывает обеспокоенность по поводу защиты гражданских лиц, особенно уязвимых групп населения», — ответила она на вопрос о том, как организация оценивает многочисленные удары украинских военных по Белгородской области (цитата по «РИА Новости»).

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сегодня сообщил об очередном обстреле поселка Шебекино, где было зафиксировано три прилета на территории одного из сельскохозяйственных предприятий. Все работники были переведены на дистанционку до понедельника, добавил он.

Накануне ВСУ также обстреляли Шебекино, тогда прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе по торговому центру и спортивному комплексу.

Населенные пункты Белгородской области уже несколько дней подряд подвергаются обстрелам ВСУ. Гладков также сообщал о попадании снаряда в один из объектов инфраструктуры Белгорода. Он уточнил, что разрушения были незначительными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных