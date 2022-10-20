В ООН выразили беспокойство из-за ударов ВСУ по Белгородской области
Удары по энергетической инфраструктуре Белгородской области в преддверии зимы вызывают обеспокоенность, заявила пресс-секретарь управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани.
«Повреждение электростанций и линий электропередач в преддверии зимы вызывает обеспокоенность по поводу защиты гражданских лиц, особенно уязвимых групп населения», — ответила она на вопрос о том, как организация оценивает многочисленные удары украинских военных по Белгородской области (цитата по «РИА Новости»).
Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сегодня сообщил об очередном обстреле поселка Шебекино, где было зафиксировано три прилета на территории одного из сельскохозяйственных предприятий. Все работники были переведены на дистанционку до понедельника, добавил он.
Накануне ВСУ также обстреляли Шебекино, тогда прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе по торговому центру и спортивному комплексу.
Населенные пункты Белгородской области уже несколько дней подряд подвергаются обстрелам ВСУ. Гладков также сообщал о попадании снаряда в один из объектов инфраструктуры Белгорода. Он уточнил, что разрушения были незначительными.
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