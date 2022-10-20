В ООН выразили беспокойство из-за ударов ВСУ по Белгородской области

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сегодня сообщил об очередном обстреле поселка Шебекино, где было зафиксировано три прилета на территории одного из сельскохозяйственных предприятий. Все работники были переведены на дистанционку до понедельника, добавил он.