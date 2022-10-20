Пять сотрудников МЧС и аварийных служб погибли при обстреле поселка в ЛНР
Украинские военные повторно обстреляли поселок Червоный Прапор в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего погибли четверо сотрудников МЧС и один работник аварийных служб, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ЛНР в СЦКК.
«Во время ликвидации последствий ночного обстрела поселка Червоный Прапор вооруженные формирования Украины нанесли повторный ракетный удар по населенному пункту с применением американской РСЗО M142 HIMARS (две ракеты типа M31 GMLRS), в результате которого погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб», – заявили там.
Спасатели разбирали завалы, когда ВСУ нанесли еще один удар, до этого ночью украинская сторона выпустила шесть ракет HIMARS по этому поселку.
Накануне, 19 октября, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, попытки организации терактов на территории России киевскими властями, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.
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