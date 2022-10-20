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Пять сотрудников МЧС и аварийных служб погибли при обстреле поселка в ЛНР

Ведомости

Украинские военные повторно обстреляли поселок Червоный Прапор в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего погибли четверо сотрудников МЧС и один работник аварийных служб, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ЛНР в СЦКК.

«Во время ликвидации последствий ночного обстрела поселка Червоный Прапор вооруженные формирования Украины нанесли повторный ракетный удар по населенному пункту с применением американской РСЗО M142 HIMARS (две ракеты типа M31 GMLRS), в результате которого погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб», – заявили там.

Спасатели разбирали завалы, когда ВСУ нанесли еще один удар, до этого ночью украинская сторона выпустила шесть ракет HIMARS по этому поселку.

Накануне, 19 октября, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, попытки организации терактов на территории России киевскими властями, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных