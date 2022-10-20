Пять сотрудников МЧС и аварийных служб погибли при обстреле поселка в ЛНР

Накануне, 19 октября, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, попытки организации терактов на территории России киевскими властями, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.