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Миссия ЕС начала работу на армяно-азербайджанской границе

Ведомости

Наблюдательная миссия ЕС начала работу на армяно-азербайджанской границе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Сегодня началось развертывание нашей миссии», — сказал он (цитата по ТАСС). Миссия была согласована 27 странами ЕС. Они приняли решение направить до 40 экспертов ЕС на армянскую сторону границы с Азербайджаном для мониторинга, анализа и составления отчетов о ситуации в регионе.

Решение об отправке гражданской миссии для «укрепления доверия» на границе между Арменией и Азербайджаном было принято ЕС 7 октября — после встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии французского лидера Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля 6 октября на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге.

Ранее стало известно, что армянская сторона ведет переговоры с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) об отправке наблюдателей на границу с Азербайджаном. В МИДе республики заявили, что Еревану важно понять, в какой степени страны — участницы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) признают «агрессию и вторжение на территорию Армении» со стороны Азербайджана.

11 октября МИД Турции заявил, что Азербайджан предложил Армении заключить мирное соглашение, предусматривающее возвращение Баку «оккупированных территорий». Турция находится в тесном контакте с обеими странами и уверена, что Баку и Ереван должны подписать мирное соглашение, а Армения – «прекратить провокации», подчеркнули там.

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Ранее по теме: Армения обратилась в ОБСЕ для отправки наблюдателей на границу с Азербайджаном

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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