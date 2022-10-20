Миссия ЕС начала работу на армяно-азербайджанской границе

Ранее стало известно, что армянская сторона ведет переговоры с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) об отправке наблюдателей на границу с Азербайджаном. В МИДе республики заявили, что Еревану важно понять, в какой степени страны — участницы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) признают «агрессию и вторжение на территорию Армении» со стороны Азербайджана.