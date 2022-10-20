Миссия ЕС начала работу на армяно-азербайджанской границе
Наблюдательная миссия ЕС начала работу на армяно-азербайджанской границе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Сегодня началось развертывание нашей миссии», — сказал он (цитата по ТАСС). Миссия была согласована 27 странами ЕС. Они приняли решение направить до 40 экспертов ЕС на армянскую сторону границы с Азербайджаном для мониторинга, анализа и составления отчетов о ситуации в регионе.
Решение об отправке гражданской миссии для «укрепления доверия» на границе между Арменией и Азербайджаном было принято ЕС 7 октября — после встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии французского лидера Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля 6 октября на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге.
Ранее стало известно, что армянская сторона ведет переговоры с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) об отправке наблюдателей на границу с Азербайджаном. В МИДе республики заявили, что Еревану важно понять, в какой степени страны — участницы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) признают «агрессию и вторжение на территорию Армении» со стороны Азербайджана.
11 октября МИД Турции заявил, что Азербайджан предложил Армении заключить мирное соглашение, предусматривающее возвращение Баку «оккупированных территорий». Турция находится в тесном контакте с обеими странами и уверена, что Баку и Ереван должны подписать мирное соглашение, а Армения – «прекратить провокации», подчеркнули там.
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