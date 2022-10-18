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Политика

Армения обратилась в ОБСЕ для отправки наблюдателей на границу с Азербайджаном

Ведомости

Армения ведет переговоры с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) об отправке наблюдателей на границу с Азербайджаном, сообщил глава МИД республики Арарат Мирзоян журналистам.

«Обсуждается тема отправки наблюдателей ОБСЕ на армяно-азербайджанскую границу с армянской территории. У нас будет ясность по этому поводу в самое ближайшее время», – приводит его слова ТАСС.

Мирзоян также заявил, что Еревану важно понять, в какой степени страны — участницы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) признают «агрессию и вторжение на территорию Армении» со стороны Азербайджана. Для Армении крайне важна политическая оценка сложившейся ситуации на границе с Азербайджаном, добавил он.

Ранее отправку гражданской миссии на границу Армении и Азербайджана согласовал Совет Евросоюза. Всего в рамках миссии с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе отправятся до 40 экспертов ЕС. Миссия начнется уже в октябре и продлится максимум два месяца.

Соответствующее решение было принято после встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии французского лидера Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля 6 октября на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге.

Ранее по теме: Путин предложил Пашиняну и Алиеву провести трехстороннюю встречу в Москве

11 октября МИД Турции заявил, что Азербайджан предложил Армении заключить мирное соглашение, предусматривающее возвращение Баку «оккупированных территорий». Турция находится в тесном контакте с обеими странами и уверена, что Баку и Ереван должны подписать мирное соглашение, а Армения – «прекратить провокации», подчеркнули там.

Позднее Макрон в интервью телеканалу France 2 обвинил Москву в намеренных попытках дестабилизировать обстановку на Кавказе. Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что Россия «всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты», в том числе вопросы, связанные с Карабахом. Глава государства также предложил Алиеву и Пашиняну провести трехсторонние переговоры в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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