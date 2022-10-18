Армения обратилась в ОБСЕ для отправки наблюдателей на границу с Азербайджаном

Позднее Макрон в интервью телеканалу France 2 обвинил Москву в намеренных попытках дестабилизировать обстановку на Кавказе. Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что Россия «всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты», в том числе вопросы, связанные с Карабахом. Глава государства также предложил Алиеву и Пашиняну провести трехсторонние переговоры в России.