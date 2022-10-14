Путин предложил Пашиняну и Алиеву провести трехстороннюю встречу в Москве
Президент России Владимир Путин предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну провести трехсторонние переговоры в России. Об этом глава государства сказал на совете глав государств СНГ, который проходит в Астане.
«Я с удовольствием приглашаю президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Мы можем согласовать дату, как я понимаю, заинтересованность есть, и встретиться в России в любом месте в любое время — в Сочи, Петербурге, Москве», — сказал Путин.
Президент добавил, что Россия «всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты», в том числе вопросы, связанные с Карабахом.
Также Путин отметил, что Россия в данном случае приветствует посреднические усилия других стран, в том числе США и Европы, если они идут на пользу участникам стран СНГ, между которыми есть конфликты.
«Вместе с тем вчера прочитал некоторые комментарии президента Франции [Эммануэля Макрона] по поводу результатов встречи в Праге 6 октября [где проходило первое заседание Европейского политического сообщества. — «Ведомости»]. Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта [вокруг Нагорного Карабаха] и отсутствует, судя по всему, информация о позиции сторон. Поэтому они прозвучали некорректно, я бы сказал, даже извращенно», — сказал Путин.
Путин добавил, что еще обсудит это с президентом Франции.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 обвинил Россию в намеренных попытках дестабилизировать обстановку на Кавказе.
«То, что происходило на границе последние два года... 5000 российских солдат якобы находятся там, чтобы гарантировать безопасность на границе, но русские использовали этот конфликт, продолжающийся несколько столетий, и сыграли в нем в пользу Азербайджана и Турции, а потом вернулись, чтобы ослабить Армению, с которой они были когда-то близки», – заявил французский президент (цитата по Reuters).
Таким образом, считает Макрон, Россия хочет создать беспорядки на Кавказе, дестабилизировав тем самым обстановку и в Европе.
В МИД России подобные заявления французского президента сочли «вопиющими и абсолютно неприемлемыми».
«Такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ», – заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
11 октября МИД Турции заявил, что Азербайджан предложил Армении заключить мирное соглашение, предусматривающее возвращение Баку «оккупированных территорий». Турция находится в тесном контакте с обеими странами и уверена, что Баку и Ереван должны подписать мирное соглашение, а Армения – «прекратить провокации», подчеркнули там.
6 октября в Праге также состоялась встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В тот же день Пашинян и Алиев провели встречу при участии Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля.
На следующий день Евросовет объявил об отправке гражданской миссии на границу Армении и Азербайджана на два месяца для «укрепления доверия» между странами.
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