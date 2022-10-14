Путин предложил Пашиняну и Алиеву провести трехстороннюю встречу в Москве

«То, что происходило на границе последние два года... 5000 российских солдат якобы находятся там, чтобы гарантировать безопасность на границе, но русские использовали этот конфликт, продолжающийся несколько столетий, и сыграли в нем в пользу Азербайджана и Турции, а потом вернулись, чтобы ослабить Армению, с которой они были когда-то близки», – заявил французский президент (цитата по Reuters).