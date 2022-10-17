В ЕС согласовали отправку миссии на границу Армении и Азербайджана

«Сегодня Совет принял решение направить до 40 экспертов ЕС вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе. Это решение <...> направлено на содействие восстановлению мира и безопасности в этом районе, укреплению доверия и делимитации международной границы между двумя государствами», — сказано в заявлении Европейского Совета.