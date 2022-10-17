В ЕС согласовали отправку миссии на границу Армении и Азербайджана
Главы МИД 27 стран ЕС согласовали отправку гражданской миссии на границу Армении и Азербайджана для решения проблем в регионе, сообщается на сайте Совета ЕС.
«Сегодня Совет принял решение направить до 40 экспертов ЕС вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе. Это решение <...> направлено на содействие восстановлению мира и безопасности в этом районе, укреплению доверия и делимитации международной границы между двумя государствами», — сказано в заявлении Европейского Совета.
Уточняется, что для быстрого развертывания миссии «было решено, что эксперты по мониторингу будут временно направлены из состава миссии ЕС в Грузии». Миссия начнется уже в октябре и продлится максимум два месяца.
Решение об отправке гражданской миссии для «укрепления доверия» на границе между Арменией и Азербайджаном было принято ЕС 7 октября — после встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии французского лидера Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля 6 октября на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге.
В ночь на 13 сентября азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщило минобороны Армении. 16 сентября премьер-министр республики Никол Пашинян заявил о 135 погибших с армянской стороны в результате обстрелов.
13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном.
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