Единороссы за месяц собрали более 1 млрд рублей для помощи участникам СВО
Партия «Единая Россия» за месяц собрала более 1 млрд руб. на покупку спецсредств и экипировки для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, написал секретарь генсовета партии Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
«Заехал под Херсоном к нашим прославленным воинам-десантникам. Передали необходимые спецсредства и экипировку – коптеры, беспилотники и средства связи. Все, что поможет парням на передовой», — написал Турчак.
Он отметил, что только за последний месяц удалось собрать более 1 млрд руб. на помощь фронту. Турчак также сообщил, что будущая работа будет сосредоточена на Херсонском направлении, потому что «здесь помощь необходима больше всего».
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил, что власти региона ожидают, что ВСУ начнут наступление на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных при попытке наступления в регионе.
На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. 20 октября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что 15 000 жителей Херсонской области уже перевезли на левый берег Днепра.
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