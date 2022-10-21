Лукашенко сообщил о просьбе СБУ провести встречу с белорусскими спецслужбами
Два дня назад Служба безопасности Украины (СБУ) запросила встречу с белорусскими коллегами. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», — рассказал белорусский лидер (цитата по «БелТА»).
Лукашенко также прокомментировал ранее появившуюся информацию об объявлении его в розыск украинскими спецслужбами, которую впоследствии СБУ опровергла. Он предложил встретиться по этому вопросу с ним в Минске. «Если надо СБУ, пусть приедут сюда. Если захотят меня увидеть — пожалуйста», — заявил Лукашенко.
Ранее сегодня белорусский президент также прокомментировал слухи о мобилизации в стране. Он подчеркнул, что Белоруссия не собирается участвовать в военных действиях.
10 октября Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.
В связи с этим белорусский лидер договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. В страну уже прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими. Их общая численность составит 9000 человек.
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