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Лукашенко сообщил о просьбе СБУ провести встречу с белорусскими спецслужбами

Ведомости

Два дня назад Служба безопасности Украины (СБУ) запросила встречу с белорусскими коллегами. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», — рассказал белорусский лидер (цитата по «БелТА»).

Лукашенко также прокомментировал ранее появившуюся информацию об объявлении его в розыск украинскими спецслужбами, которую впоследствии СБУ опровергла. Он предложил встретиться по этому вопросу с ним в Минске. «Если надо СБУ, пусть приедут сюда. Если захотят меня увидеть — пожалуйста», — заявил Лукашенко.

Ранее сегодня белорусский президент также прокомментировал слухи о мобилизации в стране. Он подчеркнул, что Белоруссия не собирается участвовать в военных действиях. 

10 октября Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.

В связи с этим белорусский лидер договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. В страну уже прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими. Их общая численность составит 9000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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