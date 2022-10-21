Лукашенко: Белоруссия ни с кем не собирается воевать
Белоруссия не планирует ни с кем воевать, стране не нужна война. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна», — подчеркнул белорусский лидер (цитата по «БелТА»).
Комментируя публикации о скрытой мобилизации в стране, Лукашенко посоветовал «не обращать внимания на этот вой». Он призвал граждан Белоруссии успокоиться и заявил, что «каждый должен делать свое дело», чтобы избежать войны.
Накануне, 20 октября, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в отношениях Белоруссии и Запада наступила «горячая фаза». Он вновь указал на стягивание войск Польши и Украины к границе с Белоруссией.
В начале октября Лукашенко говорил, что Белоруссия принимает участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, хотя своих военных туда не посылает. Он отметил, что целью этих действий является предотвращение распространения конфликта на территории страны.
10 октября президент Белоруссии заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.
В связи с этим белорусский лидер договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. В страну уже прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими. Их общая численность составит 9000 человек.
В ответ западные страны пригрозили Белоруссии дополнительными санкциями в случае участия страны в конфликте на Украине. Глава МИД Франции Катрин Колонн заявила, что страны G7 обсуждают такую инициативу. Позже от участия в боевых действиях на Украине Минск предостерег президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, в противном случае у Лукашенко возникнут «проблемы».
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