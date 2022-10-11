Страны G7 могут ввести новые санкции против Белоруссии
Лидеры стран «большой семерки» (G7) обсудят введение новых санкций против Белоруссии в случае ее участия в конфликте на Украине. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции Frans enter.
«Вопрос о Белоруссии, безусловно, будет на повестке дня. Любая дальнейшая поддержка военных действий, которые Россия ведет на Украине, повлечет за собой дополнительные санкции», — подчеркнула министр.
Колонна добавила, что Франция выступает за сохранение диалога с Россией. По ее словам, отказываться от каналов связи с Москвой было бы «безответственно». Она напомнила, что такая политика Франции помогла в отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Накануне, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по его просьбе канцлер Германии Олаф Шольц срочно созовет заседание стран G7. Украинский лидер уточнил, что на нем обсудят ракетные удары России по инфраструктурным объектам Украины, также он анонсировал собственное выступление. Позже официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил, что заседание пройдет 11 октября в 14:00 (15.00 мск) по видеосвязи.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали обвинять Минск в участии в конфликте и ввели против страны санкции. Ранее белорусские власти неоднократно отрицали участие республике в конфликте. Однако в начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия принимает участие в спецоперации, но не посылает туда своих военных. «Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал он.
Кроме того, 10 октября Лукашенко сообщил о развертывании совместной региональной группировки войск, об этом он договорился с президентом России Владимиром Путиным. В рамках этого решения он поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. Лукашенко также указал на угрозу Белоруссии со стороны Украины. По его словам, Украина работает над открытием второго фронта на границе с республикой.
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