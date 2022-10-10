Зеленский сообщил о намерении Шольца срочно созвать заседание G7

Сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что одна из ударивших по городу ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. По его данным, в результате обстрелов погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек.