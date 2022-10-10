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Зеленский сообщил о намерении Шольца срочно созвать заседание G7

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц срочно созовет заседание стран «большой семерки» (G7) по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter.

«Договорились с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, председательствующим в G7, о срочном заседании группы», — написал Зеленский.

По словам украинского президента, на заседании запланировано его выступление. Он уточнил, что страны G7 также обсудят усиление давления на Россию и предоставление помощи Киеву в восстановлении инфраструктуры на Украине.

Сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что одна из ударивших по городу ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. По его данным, в результате обстрелов погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек.

Ударам подверглись еще ряд украинских городов, включая Днепр, Львов, Тернополь и Одесса. СМИ отмечали, что некоторые районы Тернополя и Львова остались без электричества. Также мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что работу приостановила ТЭЦ. Полностью без света и воды также остался Харьков.

Комментируя ситуацию, Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты критической инфраструктуры на всей территории Украины. По его словам, энергообъекты являются «мишенями» для ракет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных