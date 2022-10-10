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Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Ведомости

В Киеве раздаются взрывы, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Подробности произошедшего не уточняются.

«Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места», — написал он.

По информации советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского.

Ранее в Telegram-каналах украинских СМИ появилась информация о взрывах в центре Киева. Движение поездов на одной из киевских веток метро остановлено, сообщили в мэрии города. Уточняется, что станции будут работать как укрытия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных