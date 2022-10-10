Кличко сообщил о взрывах в Киеве
В Киеве раздаются взрывы, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Подробности произошедшего не уточняются.
«Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места», — написал он.
По информации советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского.
Ранее в Telegram-каналах украинских СМИ появилась информация о взрывах в центре Киева. Движение поездов на одной из киевских веток метро остановлено, сообщили в мэрии города. Уточняется, что станции будут работать как укрытия.
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