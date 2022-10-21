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Украина обстреляла промышленное предприятие в Белгородской области

Ведомости

Снаряд украинской армии попал в одно из промышленных предприятий Белгородской области, в результате обстрела возник пожар, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительной информации, ранения получил один человек. 

«На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным, есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу», — сказано в сообщении.

На кадрах, которые опубликовали губернатор и очевидцы из разных концов города, виден поднимающийся столб дыма. По данным Baza, горит лакокрасочный завод. 

С середины апреля 6 из 7 приграничных регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 7 октября — до 22 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных