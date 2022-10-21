Украина обстреляла промышленное предприятие в Белгородской области
Снаряд украинской армии попал в одно из промышленных предприятий Белгородской области, в результате обстрела возник пожар, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительной информации, ранения получил один человек.
«На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным, есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу», — сказано в сообщении.
На кадрах, которые опубликовали губернатор и очевидцы из разных концов города, виден поднимающийся столб дыма. По данным Baza, горит лакокрасочный завод.
С середины апреля 6 из 7 приграничных регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 7 октября — до 22 октября.
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