Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Муром
Под массированный обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Слава богу, нет пострадавших и раненых. Основную часть жителей вывезли еще вчера: часть разместилась у родственников, часть — во временном пункте размещения», — написал он.
По словам губернатора, глава округа Владимир Жданов вместе с главой поселения Галиной Руденко и оперативными службами проводит подомовой обход территории, чтобы убедить оставшихся жителей покинуть территорию села.
Село Муром было также обстреляно накануне. Сильные разрушения получили Дом культуры, детский сад, школа, офис семейного врача, магазин и несколько частных домовладений.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ после начала спецоперации России на Украине, в последние дни интенсивность обстрелов усилилась. В регионе высокий («желтый») уровень террористической опасности продлен до 22 октября.
В ООН также выразили беспокойство из-за обстрелов региона. В организации заявили, что повреждение электростанций и линий электропередач в преддверии зимы вызывает обеспокоенность по поводу защиты гражданских лиц, особенно уязвимых групп населения.
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