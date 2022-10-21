Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Муром

«Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Слава богу, нет пострадавших и раненых. Основную часть жителей вывезли еще вчера: часть разместилась у родственников, часть — во временном пункте размещения», — написал он.