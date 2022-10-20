В Белгородской области сообщили об обстреле села Муром

Ранее сегодня Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Шебекино. Он уточнил, что было зафиксировано три прилета на территории одного из сельскохозяйственных предприятий. Накануне, 19 октября, ВСУ также обстреляли Шебекино. Тогда прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе по торговому центру и спортивному комплексу.