В Белгородской области сообщили об обстреле села Муром
Украинские военные обстреляли село Муром в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня под массированный обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа», — написал он в Telegram-канале. Гладков уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и жертв нет.
При этом сильные разрушения получили Дом культуры, детский сад, школа, офис семейного врача, магазин и несколько частных домовладений, добавил глава региона. По словам Гладкова, власти эвакуируют жителей.
Ранее сегодня Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Шебекино. Он уточнил, что было зафиксировано три прилета на территории одного из сельскохозяйственных предприятий. Накануне, 19 октября, ВСУ также обстреляли Шебекино. Тогда прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе по торговому центру и спортивному комплексу.
Также власти Белгородской области рекомендовали школам продлить осенние каникулы еще на неделю. Данную меру Гладков назвал «абсолютно вынужденной», подчеркнув, что речь идет о безопасности граждан и оперативной обстановке. А в ООН выразили беспокойство по поводу ударов ВСУ по инфраструктурным объектам Белгородской области в преддверии зимы.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ после начала спецоперации России на Украине, в последние дни интенсивность обстрелов усилилась. В регионе высокий («желтый») уровень террористической опасности продлен до 22 октября.
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