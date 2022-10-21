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Президент Италии поручил Джордже Мелони сформировать правительство

Ведомости

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил лидеру победившей на парламентских выборах партии «Братья Италии» Джордже Мелони сформировать правительство республики. Об этом сообщает информационное агентство AGI со ссылкой на представителя канцелярии главы государства Уго Дзампетти. 

Отмечается, что Мелони приняла поставленную задачу. Кабинет министров будет приведен к присяге 22 октября в 10 утра (11.00 мск). Так, Мелони стала первой женщиной, которая заняла пост премьер-министра Италии. 

Маттарелла поблагодарил министров, которые завершили свою деятельность в правительстве Италии. Он также пожелал успехов новому кабинету министров, который с завтрашнего дня приступит к работе. 

Позже Мелони сообщила, что главой МИД страны станет вице-президент партии «Вперед, Италия», бывший председатель Европарламента Антонио Таяни. Лидер партии «Лига» Маттео Сальвини возглавит министерство инфраструктуры и транспорта. Они оба также займут посты вице-премьеров.

Главой МВД станет технический специалист, префект Рима Маттео Пьянтедози, а министром экономики и финансов назначен Джанкарло Джорджетти («Лига»). Минобороны Италии возглавил Гвидо Крозетто («Братья Италии»). До этого он занимал должность замминистра оборонного ведомства.  

В конце сентября коалиция во главе с «Братьями Италии» Мелони победила на парламентских выборах в Италии. Помимо «Братьев», в нее также входят «Лига» и «Вперед, Италия». По итогам выборов коалиция набрала 43% голосов, обеспечив себе большинством в нижней и верхней палатах парламента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных