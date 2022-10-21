Президент Италии поручил Джордже Мелони сформировать правительство
Президент Италии Серджо Маттарелла поручил лидеру победившей на парламентских выборах партии «Братья Италии» Джордже Мелони сформировать правительство республики. Об этом сообщает информационное агентство AGI со ссылкой на представителя канцелярии главы государства Уго Дзампетти.
Отмечается, что Мелони приняла поставленную задачу. Кабинет министров будет приведен к присяге 22 октября в 10 утра (11.00 мск). Так, Мелони стала первой женщиной, которая заняла пост премьер-министра Италии.
Маттарелла поблагодарил министров, которые завершили свою деятельность в правительстве Италии. Он также пожелал успехов новому кабинету министров, который с завтрашнего дня приступит к работе.
Позже Мелони сообщила, что главой МИД страны станет вице-президент партии «Вперед, Италия», бывший председатель Европарламента Антонио Таяни. Лидер партии «Лига» Маттео Сальвини возглавит министерство инфраструктуры и транспорта. Они оба также займут посты вице-премьеров.
Главой МВД станет технический специалист, префект Рима Маттео Пьянтедози, а министром экономики и финансов назначен Джанкарло Джорджетти («Лига»). Минобороны Италии возглавил Гвидо Крозетто («Братья Италии»). До этого он занимал должность замминистра оборонного ведомства.
В конце сентября коалиция во главе с «Братьями Италии» Мелони победила на парламентских выборах в Италии. Помимо «Братьев», в нее также входят «Лига» и «Вперед, Италия». По итогам выборов коалиция набрала 43% голосов, обеспечив себе большинством в нижней и верхней палатах парламента.
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