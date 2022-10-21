Президент Италии поручил Джордже Мелони сформировать правительство

В конце сентября коалиция во главе с «Братьями Италии» Мелони победила на парламентских выборах в Италии. Помимо «Братьев», в нее также входят «Лига» и «Вперед, Италия». По итогам выборов коалиция набрала 43% голосов, обеспечив себе большинством в нижней и верхней палатах парламента.