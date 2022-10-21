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Политика

В ООН обеспокоены риторикой, которая не помогает урегулированию конфликта на Украине

Ведомости

ООН видела много примеров риторики, которые не способствуют разрешению украинского конфликта. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС. 

«Во время этого конфликта и даже еще до его начала мы видели много риторики, которая, по крайней мере, не помогает. И действия, и слова имеют значение», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова об отказе от вещания на русском языке. 

Ранее сегодня Данилов сообщил, что украинский государственный телеканал «FreeДом» больше не будет вещать на русском языке и перейдет на английский. По его мнению, на Украине обязательными языками должны быть украинский и английский. Русский язык, добавил Данилов, «должен исчезнуть» с территории страны.

Высказывания секретаря СНБО Украины прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов. «Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи», — заявил он. 

Отказ от вещания на русском стал не первой попыткой ограничить использование языка на Украине. Ранее украинские власти исключили из школьной программы русский язык и литературу. Об этом 16 августа сообщили в министерстве образования страны. В частности, школьники больше не будут изучать произведения русских и белорусских писателей, их заменят западными. 

Кроме того, в начале октября в стране вступил в силу закон, запрещающий публичное воспроизведение и исполнение российской музыки. Речь идет о композициях, которые были записаны с 1991 г. гражданами России.

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Ранее по теме: Аксенов ответил на слова главы СНБО Украины об отказе от русского языка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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