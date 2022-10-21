В ООН обеспокоены риторикой, которая не помогает урегулированию конфликта на Украине

«Во время этого конфликта и даже еще до его начала мы видели много риторики, которая, по крайней мере, не помогает. И действия, и слова имеют значение», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова об отказе от вещания на русском языке.