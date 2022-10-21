Россия ужесточила контрсанкции против ряда украинских компаний и граждан
Правительство России утвердило изменения, ужесточающие экономические контрмеры против некоторых украинских компаний, бизнесменов и политиков. Постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.
Российские контрсанкции против украинских граждан и компаний были приняты в 2018 г. Тогда речь шла о замораживании средств и имущества таких лиц на территории РФ, а также о запрете на вывод ими капитала за пределы России.
Согласно изменениям, теперь физическим и юридическим лицам, к которым применяются контрмеры РФ, запрещено ввозить товары на территорию страны. В документе сказано, что Федеральная таможенная служба РФ не должна пропускать такую продукцию, ей поручено изымать товары, нарушающие режим контрсанкций. Исключение составляют процедуры таможенного транзита, реэкспорта или уничтожения.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении контрсанкций в отношении украинских компаний и граждан 22 октября 2018 г. Изначально в список попали 68 компаний и 322 гражданина Украины, в том числе депутаты Верховной рады, крупные украинские бизнесмены, чиновники и топ-менеджеры.
После этого перечень неоднократно пополнялся. В августе 2021 г. в него попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек. На данный момент перечень включает свыше 900 украинских граждан и 80 компаний.
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