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Экономика

Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2023 года

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Президент России Владимир Путин продлил срок действия продовольственного эмбарго в отношении ряда стран до конца 2023 г., такой указ опубликован на портале правовой информации.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2023 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента <...> «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», — говорится в документе.

Правительству поручено обеспечить реализацию всех соответствующих необходимых мер.

В июле 2014 г. в связи с присоединением Крыма к России Евросоюз ввел против страны экономические секторальные санкции. В ответ на это 6 августа 2014 г. Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против России.

Под эмбарго попали, например, мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Контрсанкции вводились на год, но эмбарго каждый год продлевается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных