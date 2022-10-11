Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2023 года

В июле 2014 г. в связи с присоединением Крыма к России Евросоюз ввел против страны экономические секторальные санкции. В ответ на это 6 августа 2014 г. Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против России.