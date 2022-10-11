Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2023 года
Президент России Владимир Путин продлил срок действия продовольственного эмбарго в отношении ряда стран до конца 2023 г., такой указ опубликован на портале правовой информации.
«Продлить с 1 января по 31 декабря 2023 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента <...> «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», — говорится в документе.
Правительству поручено обеспечить реализацию всех соответствующих необходимых мер.
В июле 2014 г. в связи с присоединением Крыма к России Евросоюз ввел против страны экономические секторальные санкции. В ответ на это 6 августа 2014 г. Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против России.
Под эмбарго попали, например, мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Контрсанкции вводились на год, но эмбарго каждый год продлевается.
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