Бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао вывели со съезда Компартии

Утром 22 октября состоялось завершающее ХХ съезд Коммунистической партии Китая заседание. Сотрудников СМИ допустили лишь на вторую часть заседания, на котором проходило голосование по принятию резолюций по докладу ЦК КПК XIX созыва и ряду других вопросов. Через некоторое время сидевшего по левую руку от нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина Ху Цзиньтао вывели два молодых человека, до конца заседания место бывшего генсека КПК пустовало. Видео, подтверждающее эту информацию, опубликовало издание РБК.