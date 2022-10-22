Бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао вывели со съезда Компартии
Бывший генсек Компартии Китая Ху Цзиньтао досрочно покинул зал во время церемонии закрытия XX съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине, сообщает «РИА Новости».
Утром 22 октября состоялось завершающее ХХ съезд Коммунистической партии Китая заседание. Сотрудников СМИ допустили лишь на вторую часть заседания, на котором проходило голосование по принятию резолюций по докладу ЦК КПК XIX созыва и ряду других вопросов. Через некоторое время сидевшего по левую руку от нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина Ху Цзиньтао вывели два молодых человека, до конца заседания место бывшего генсека КПК пустовало. Видео, подтверждающее эту информацию, опубликовало издание РБК.
Причины, по которым 79-летний политик покинул зал в середине заседания, не раскрываются.
Ху Цзиньтао занимал должность генерального секретаря ЦК КПК Китая с 2002 по 2012 г. и должность председателя КНР с 2003 по 2013 г. На обоих постах его сменил Си Цзиньпин.
XX съезд КПК проходит с 16 по 22 октября в Пекине.