Минобороны: российские войска отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях
Вооруженные силы (ВС) России отразили атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях, следует из сводки Минобороны о ходе проведения спецоперации.
Как сообщили в министерстве, на Купянском направлении украинская сторона предприняла попытку наступления близ села Куземовка Луганской народной республики (ЛНР). По данным Минобороны, атака была отражена и российские войска уничтожили танк, бронетранспортер, три автомобиля и 20 человек. Также ВСУ пытались атаковать российские позиции в направлении Нововодяного и Червонопоповки ЛНР (Красно-Лиманское направление), потери украинской стороны составили около 80 военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
На Южно-Донецком направлении близ Балки Соленой и Времевского Выступа Донецкой народной республики (ДНР) силы противника были рассеяны артиллерийским огнем, потери составили 25 человек, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля. Попытка прорвать оборону российских войск была предпринята на Николаево-Криворожском направлении у населенных пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области – в Минобороны заявили, что было уничтожено 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей.
Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием поразили в Харькове цеха оборонного предприятия «Коммунар», оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления ВСУ в районе Купянска Харьковской области и города Запорожье. «Уничтожены два склада вооружения и военной техники в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» в районе города Запорожье, а также три склада боеприпасов в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области и города Запорожье», – говорится в заявлении Минобороны.
Близ Алексеевки Днепропетровской области ВС РФ уничтожили нефтехранилище, на котором хранилось топливо для военной техники объединенной группировки войск ВСУ «Днепр». У поселка Перемога Николаевской области был сбит украинский самолет МиГ-29.
Накануне в Минобороны сообщали, что российским войскам удалось сорвать попытку украинской стороны форсировать реку Жеребец в ЛНР и ДНР. Кроме того, в Херсонской области противник предпринял две попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, которые российские военные пресекли. Также в регионе был уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства, добавили в ведомстве.