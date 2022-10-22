Минобороны: российские войска отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях

Как сообщили в министерстве, на Купянском направлении украинская сторона предприняла попытку наступления близ села Куземовка Луганской народной республики (ЛНР). По данным Минобороны, атака была отражена и российские войска уничтожили танк, бронетранспортер, три автомобиля и 20 человек. Также ВСУ пытались атаковать российские позиции в направлении Нововодяного и Червонопоповки ЛНР (Красно-Лиманское направление), потери украинской стороны составили около 80 военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.