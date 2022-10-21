Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ в ЛНР и ДНР
Минобороны РФ опубликовало очередную сводку о ходе спецоперации России на Украине. В военном ведомстве отчитались о срыве попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать реку Жеребец в ЛНР и ДНР.
«Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Кроме того, в Херсонской области противник предпринял две попытки наступления на николаево-криворожском направлении, которые российские военные пресекли. Отмечается, что ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, а также шесть бронированных машин и 13 автомобилей. Также в регионе был уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства, добавили в ведомстве.
Накануне, 20 октября, Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ прорваться на херсонском направлении. По данным ведомства, под селом Суханово им удалось вклиниться в российскую оборону. До этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона ожидают начала наступления ВСУ на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных при попытке наступления в регионе.
Ранее сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что ВСУ предприняли неудачную попытку прорвать линию обороны на одном из участков линии соприкосновения, который контролируется спецназом «Ахмат». По его словам, это лишь один из многих участков, где ВСУ пытаются прорвать российскую оборону.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.
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