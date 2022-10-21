Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ в ЛНР и ДНР

Кроме того, в Херсонской области противник предпринял две попытки наступления на николаево-криворожском направлении, которые российские военные пресекли. Отмечается, что ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, а также шесть бронированных машин и 13 автомобилей. Также в регионе был уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства, добавили в ведомстве.