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Минобороны сообщило о попытке прорыва ВСУ на херсонском направлении

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались осуществить попытку прорыва на одном из участков херсонского направления, под селом Суханово им удалось вклиниться в российскую оборону, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали», — говорится в сообщении.

Всего ВСУ сосредоточили три батальона в направлении населенных пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области. Сейчас положение на этом участке линии соприкосновения восстановлено, добавили в Минобороны.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона ожидают, что ВСУ начнут наступление на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных при попытке наступления в Херсонской области.

На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. 20 октября врио губернатора области Владимир Сальдо объявил об успешной эвакуации более 7000 жителей.

Ранее по теме: Российские регионы перешли на военное положение

О напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации 18 октября также говорил командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин. По его словам, действия российской армии в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, не исключены «непростые решения».

Накануне в ходе совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, попытки терактов на территории России киевских властей, а также на нежелание Украины возобновлять переговорный процесс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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