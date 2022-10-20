Минобороны сообщило о попытке прорыва ВСУ на херсонском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались осуществить попытку прорыва на одном из участков херсонского направления, под селом Суханово им удалось вклиниться в российскую оборону, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали», — говорится в сообщении.
Всего ВСУ сосредоточили три батальона в направлении населенных пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области. Сейчас положение на этом участке линии соприкосновения восстановлено, добавили в Минобороны.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона ожидают, что ВСУ начнут наступление на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных при попытке наступления в Херсонской области.
На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. 20 октября врио губернатора области Владимир Сальдо объявил об успешной эвакуации более 7000 жителей.
О напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации 18 октября также говорил командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин. По его словам, действия российской армии в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, не исключены «непростые решения».
Накануне в ходе совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, попытки терактов на территории России киевских властей, а также на нежелание Украины возобновлять переговорный процесс.
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