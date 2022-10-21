Кадыров заявил о попытке ВСУ прорвать линию обороны
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку прорвать линию обороны на одном из участков линии соприкосновения, контролируемом спецназом «Ахмат», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«На одном из участков, подконтрольных спецназу «Ахмат», враг предпринял неудачную попытку прорвать линию обороны», – написал он в своем Telegram-канале.
В результате неудачной атаки украинская сторона потеряла один танк, БМП и «некоторое количество» личного состава. Кадыров подчеркнул, что это лишь один из многих участков, где ВСУ пытаются прорвать российскую оборону.
18 октября командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин рассказал о напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации. По его словам, на Херсонском направлении НАТО требует от украинских военных проведения наступательных операций. Действия российской армии в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, не исключены «непростые решения», добавил Суровикин.
Накануне ВСУ попытались осуществить попытку прорыва на одном из участков херсонского направления, под селом Суханово им удалось вклиниться в российскую оборону, сообщало МО РФ. Наступающие силы были разбиты, добавили там.
19 октября в ходе совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, попытки терактов на территории России киевских властей, а также на нежелание Украины возобновлять переговорный процесс.
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