Минобороны сообщило об уничтожении цехов по производству частей для украинских «Нептунов»

Также российские военнослужащие, по данным Минобороны, поразили три пункта управления ВСУ возле Купянска и Запорожья. Уничтожены два склада вооружения и техники возле села Торское в ДНР, а также хранилища боеприпасов и материальных средств украинских войск в районе Запорожья и села Новая Каменка в Херсонской области.