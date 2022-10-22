Минобороны сообщило об уничтожении цехов по производству частей для украинских «Нептунов»
Министерство обороны России сообщило о нанесении удара российской авиацией по цехам оборонного предприятия «Коммунар», расположенного в Харькове. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия "Коммунар", на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», — отметили в ведомстве.
Также российские военнослужащие, по данным Минобороны, поразили три пункта управления ВСУ возле Купянска и Запорожья. Уничтожены два склада вооружения и техники возле села Торское в ДНР, а также хранилища боеприпасов и материальных средств украинских войск в районе Запорожья и села Новая Каменка в Херсонской области.
Кроме того, в Днепропетровской области ликвидировано нефтехранилище с 56 000 т дизельного топлива для военной техники группировки украинских войск «Днепр».
22 октября администрация Херсонской области призвала мирных жителей Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации незамедлительно покинуть город и сегодня переправиться на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации на фронте.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.