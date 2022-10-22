На Украине окончательно запретили деятельность 12 партий, признанных пророссийскими

Помимо «Социолистической партии Украины» под запретом оказалось функционирование таких партий, как «Оппозиционный блок», «Социалисты», партия «Справедливости и развития», «Наши», «Государство», «Блок Владимира Сальдо», «Левая оппозиция» , «Партия Шария», «Союз левых сил», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Прогрессивная социалистическая партия Украины». В СБУ заявили, что представители этих политических сил принимали непосредственное участие в формировании пророссийских администраций и проведении референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), в Запорожской и Херсонской областях.