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На Украине окончательно запретили деятельность 12 партий, признанных пророссийскими

Ведомости

По инициативе Службы безопасности Украины (СБУ) в стране полностью прекращена деятельность 12 политических партий, которые считаются пророссийскими, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По инициативе СБУ в Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий», — говорится в сообщении.

Последней в этот список вошла «Социалистическая партия Украины», чья деятельность была запрещена на основании указа президента и решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), «на основе доказательств деструктивной деятельности партии, собранных в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности». Партия безуспешно попыталась оспорить это решение в Кассационном административном суде в составе Верховного суда.

Помимо «Социолистической партии Украины» под запретом оказалось функционирование таких партий, как «Оппозиционный блок», «Социалисты», партия «Справедливости и развития», «Наши», «Государство», «Блок Владимира Сальдо», «Левая оппозиция» , «Партия Шария», «Союз левых сил», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Прогрессивная социалистическая партия Украины». В СБУ заявили, что представители этих политических сил принимали непосредственное участие в формировании пророссийских администраций и проведении референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), в Запорожской и Херсонской областях.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил, что СНБО временно приостановил деятельность 11 политических партий. Министерству юстиции было поручено принять меры в отношении запрета деятельности указанных партий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных