На Украине окончательно запретили деятельность 12 партий, признанных пророссийскими
По инициативе Службы безопасности Украины (СБУ) в стране полностью прекращена деятельность 12 политических партий, которые считаются пророссийскими, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«По инициативе СБУ в Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий», — говорится в сообщении.
Последней в этот список вошла «Социалистическая партия Украины», чья деятельность была запрещена на основании указа президента и решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), «на основе доказательств деструктивной деятельности партии, собранных в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности». Партия безуспешно попыталась оспорить это решение в Кассационном административном суде в составе Верховного суда.
Помимо «Социолистической партии Украины» под запретом оказалось функционирование таких партий, как «Оппозиционный блок», «Социалисты», партия «Справедливости и развития», «Наши», «Государство», «Блок Владимира Сальдо», «Левая оппозиция» , «Партия Шария», «Союз левых сил», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Прогрессивная социалистическая партия Украины». В СБУ заявили, что представители этих политических сил принимали непосредственное участие в формировании пророссийских администраций и проведении референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), в Запорожской и Херсонской областях.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил, что СНБО временно приостановил деятельность 11 политических партий. Министерству юстиции было поручено принять меры в отношении запрета деятельности указанных партий.