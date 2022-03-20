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Политика

Зеленский объявил о приостановке деятельности 11 партий на Украине

Ведомости

Совет национальной безопасности и обороны Украины временно приостановил деятельность нескольких политических партий, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Речь идет о партиях «Оппозиционная платформа — за жизнь!», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», Прогрессивно-социалистическая партия, Социалистическая партия, Партии социалистов, Блок Владимира Сальдо.

Зеленский добавил, что Министерству юстиции поручено принять меры в отношении запрета деятельности указанных политических партий. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал этот шаг «затыканием рта неугодным», в то время как Европа закрывает на это глаза. «Зеленский, будучи прежде всего шоуменом и актером, допустил очередную ошибку: своим решением расколол общество — среди запрещённых партий есть парламентские.

Ему необходимо было встречаться с ними, вести диалог. Он не захотел», — написал Володин в своем Telegram-канале. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных