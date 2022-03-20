Зеленский объявил о приостановке деятельности 11 партий на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины временно приостановил деятельность нескольких политических партий, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Речь идет о партиях «Оппозиционная платформа — за жизнь!», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», Прогрессивно-социалистическая партия, Социалистическая партия, Партии социалистов, Блок Владимира Сальдо.
Зеленский добавил, что Министерству юстиции поручено принять меры в отношении запрета деятельности указанных политических партий.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал этот шаг «затыканием рта неугодным», в то время как Европа закрывает на это глаза. «Зеленский, будучи прежде всего шоуменом и актером, допустил очередную ошибку: своим решением расколол общество — среди запрещённых партий есть парламентские.
Ему необходимо было встречаться с ними, вести диалог. Он не захотел», — написал Володин в своем Telegram-канале.