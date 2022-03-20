Зеленский объявил о приостановке деятельности 11 партий на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал этот шаг «затыканием рта неугодным», в то время как Европа закрывает на это глаза. «Зеленский, будучи прежде всего шоуменом и актером, допустил очередную ошибку: своим решением расколол общество — среди запрещённых партий есть парламентские.