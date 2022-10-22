«Синьхуа» назвало причину ухода экс-председателя Китая Ху Цзиньтао с заседания Компартии

«Корреспондент "Синьхуа" Лю Цзявэнь узнал, что Ху Цзиньтао настаивал на участии в церемонии закрытия ХХ съезда КПК, несмотря на тот факт, что недавно он потратил некоторое время для восстановления. Когда он почувствовал себя плохо во время заседания, помощники сопроводили его в расположенную рядом комнату отдыха», — говорится в сообщении.