«Синьхуа» назвало причину ухода экс-председателя Китая Ху Цзиньтао с заседания Компартии
Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул зал во время церемонии закрытия XX съезда Коммунистической партии Китая из-за плохого самочувствия. Об сообщило агентство «Синьхуа» в Twitter.
«Корреспондент "Синьхуа" Лю Цзявэнь узнал, что Ху Цзиньтао настаивал на участии в церемонии закрытия ХХ съезда КПК, несмотря на тот факт, что недавно он потратил некоторое время для восстановления. Когда он почувствовал себя плохо во время заседания, помощники сопроводили его в расположенную рядом комнату отдыха», — говорится в сообщении.
Подтверждение инцидента агентством «Синьхуа» — первое со стороны китайских государственных СМИ. Оно было опубликовано только в Twitter агентства на английском языке. На ленте «Синьхуа» и его сайте на китайском языке это сообщение отсутствует.
22 октября сообщалось, что бывший генсек Компартии Китая Ху Цзиньтао досрочно покинул зал во время церемонии закрытия XX съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине. Сотрудников СМИ допустили лишь на вторую часть заседания, на котором проходило голосование по принятию резолюций по докладу ЦК КПК XIX созыва и ряду других вопросов. Через некоторое время сидевшего по левую руку от нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина Ху Цзиньтао вывели два молодых человека, до конца заседания место бывшего генсека КПК пустовало.
Причины, по которым 79-летний политик покинул зал в середине заседания, не раскрываются.
Ху Цзиньтао занимал должность генерального секретаря ЦК КПК Китая с 2002 по 2012 г. и должность председателя КНР с 2003 по 2013 г. На обоих постах его сменил Си Цзиньпин.