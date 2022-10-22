Минобороны: Су-30СМ ВКС России при патрулировании уничтожил украинский самолет
Во время выполнения полетного задания летчики многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России обнаружили и уничтожили самолет вооруженных сил Украины, сообщили в Telegram-канале Минобороны.
«Экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ. Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30см обнаружили и уничтожили самолет ВСУ», – говорится в сообщении министерства.
Ранее днем Минобороны сообщило, что ВКС России высокоточным ударом поразили цеха оборонного украинского предприятия «Коммунар», в результате чего были уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун».
Как следует из сводки министерства о ходе спецоперации на Украине, по данным на 22 октября российские войска уничтожили 325 самолетов, 162 вертолета и 2308 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской стороны.