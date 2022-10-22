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Минобороны: Су-30СМ ВКС России при патрулировании уничтожил украинский самолет

Ведомости

Во время выполнения полетного задания летчики многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России обнаружили и уничтожили самолет вооруженных сил Украины, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

«Экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ. Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30см обнаружили и уничтожили самолет ВСУ», – говорится в сообщении министерства.

Ранее днем Минобороны сообщило, что ВКС России высокоточным ударом поразили цеха оборонного украинского предприятия «Коммунар», в результате чего были уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун».

Как следует из сводки министерства о ходе спецоперации на Украине, по данным на 22 октября российские войска уничтожили 325 самолетов, 162 вертолета и 2308 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской стороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных