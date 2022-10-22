Захарова: Евросоюз «инвестирует» в продолжение конфликта на Украине
Евросоюз не демонстрирует готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине и «инвестирует» в продолжение боевых действий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги прошедшего 20-21 октября саммита ЕС.
«Видим, что в ЕС не демонстрируют готовности к мирному разрешению конфликта. Напротив, продолжают бездумно инвестировать значительные средства в затягивание боевых действий», – сказала она.
По словам Захаровой, на это указывает решения о выделении на поставки оружия Украине 500 млн евро помощи и создание миссии Евросоюза по военной поддержке страны. «Фактически в Евросоюзе будут тренировать и оснащать смертоносным вооружением украинских боевиков, которые продолжат уничтожать мирное население, разрушать гражданскую и критическую инфраструктуру. Готовы ли в ЕС разделять ответственность за эти преступления?», – отметила представитель МИД.
Захарова назвала «верхом лицемерия» обвинения в адрес России в обстрелах гражданской инфраструктуры Украины, поскольку ЕС закрывал глаза на обстрелы Донбасса, и теперь, по ее словам, союз «утратил моральное право говорить что-либо о военных преступлениях». Она также отметила, что Евросоюз становится «пространством беззакония», так как по политическим причинам допускает «несоблюдение прав зарубежных инвесторов и иностранных граждан» – в частности, по итогам саммита не было заявлено о необходимости проведения расследования по факту диверсий на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке –2».
«Принятые на заседании Совета ЕС решения лишний раз подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза. Нынешнее политическое руководство ЕС и его стран-членов по-прежнему пытается навязать всему миру свою концепцию «миропорядка, основанного на правилах», подменяя тем самым базовые принципы международного права, основанного на Уставе ООН, включая право народов на самоопределение», – считает Захарова.
Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявил, что союз продолжит увеличивать военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине. Об этом писал ТАСС. По словам Мишеля, «ЕС твердо стоит на стороне Украины». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что на саммите был предложен новый пакет санкций в отношении России, сообщало РИА «Новости». Она заявила, что Евросоюз должен обсудить использование в пользу Украины замороженных российских активов и создание трибунала.
Ранее днем Spiegel сообщил, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны страны Кристина Ламбрехт попросили минфин ФРГ выделить 2,2 млрд евро в 2023 г. на поддержку Украины вместо запланированных в бюджете 697 млн евро.