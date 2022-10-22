Захарова: Евросоюз «инвестирует» в продолжение конфликта на Украине

Захарова назвала «верхом лицемерия» обвинения в адрес России в обстрелах гражданской инфраструктуры Украины, поскольку ЕС закрывал глаза на обстрелы Донбасса, и теперь, по ее словам, союз «утратил моральное право говорить что-либо о военных преступлениях». Она также отметила, что Евросоюз становится «пространством беззакония», так как по политическим причинам допускает «несоблюдение прав зарубежных инвесторов и иностранных граждан» – в частности, по итогам саммита не было заявлено о необходимости проведения расследования по факту диверсий на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке –2».