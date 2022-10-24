Стремоусов заявил о взятии под контроль в ближайшие время трех областей Украины
Российские вооруженные силы после отражения украинских атак на херсонском направлении в скором времени возьмут под контроль Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем видеообращении.
«В ближайшее время Николаевская, Одесская и Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов», – заявил он.
Стремоусов также добавил, что все украинские атаки на херсонском направлении были отбиты.
С октября вооруженные силы Украины возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Но на фоне напряженности власти заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек.
Необходимость эвакуации объяснили продолжающимися обстрелами жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона. Накануне Стремоусов заявил об успешной эвакуации более 20 000 человек.
В субботу администрация Херсонской области призвала мирных жителей Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации незамедлительно покинуть город. Власти призвали брать с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.
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