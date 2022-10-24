Израиль вновь отказал Украине в поставках оружия

В министерстве отметили, что Ганц указал на «оперативные ограничения», с которыми сталкивается Израиль. В связи с этим власти государства не собираются отправлять вооружение на Украину, подчеркнули в минобороны Израиля. Там добавили, что обсудят с киевскими властями разработку гражданской системы раннего оповещения на случай воздушных атак.