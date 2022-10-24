Израиль вновь отказал Украине в поставках оружия
Глава минобороны Израиля Бени Ганц провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, в ходе которого израильские власти подтвердили, что не станут поставлять оружие Киеву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского военного ведомства.
В министерстве отметили, что Ганц указал на «оперативные ограничения», с которыми сталкивается Израиль. В связи с этим власти государства не собираются отправлять вооружение на Украину, подчеркнули в минобороны Израиля. Там добавили, что обсудят с киевскими властями разработку гражданской системы раннего оповещения на случай воздушных атак.
«Министр Ганц особо подчеркнул, что позиция Израиля заключается в поддержке украинского народа и Запада и выразил свою приверженность поддержке Украины посредством поставки гуманитарной помощи и спасающего жизни защитного оснащения», — пояснили в пресс-службе.
На прошлой неделе Ганц на встрече с послами стран — членов Евросоюза также говорил, что Израиль не будет поставлять оружие Украине. Он отметил, что страна поддерживает Киев «в рамках ограничений».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали поставлять Киеву оружие. Израиль не стал вводить односторонние санкции в отношении РФ, однако присоединился к ограничениям ЕС. Власти страны подчеркивали, что Израиль не станет действовать в обход санкций.
4 октября посол Израиля на Украине Михаэль Бродский вновь озвучит позицию страны. По его словам, Израиль продолжит придерживаться западных санкций против РФ, но самостоятельно вводить их не будет, поскольку такие действия не прописаны в законодательстве государства.
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