Президент ФРГ прибыл в Киев впервые с начала военных действий на Украине
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала спецоперации России на Украине посетил Киев, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание Der Spiegel.
Уточняется, что Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом в Киев на поезде рано утром. «Мое послание украинцам таково: мы не только на вашей стороне, но будет и дальше оказывать Украине экономическую, политическую и военную поддержку», — сказал президент ФРГ по приезде в столицу Украины.
Жителей Германии он призвал не забывать «о страданиях и разрушениях» на Украине. По его словам, народ этой страны нуждается в помощи ФРГ. Штайнмайер отметил, что своей поездкой выражает солидарность с народом Украины.
Президент ФРГ планировал встретиться с украинским лидером в прошлый четверг, пишет Der Spiegel. Однако поездку отменили из соображений безопасности. 10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России.
Штайнмайер должен был посетить Украину еще в апреле, но украинские власти отменили его визит. По информации Bild, Киев был недоволен политикой президента ФРГ в отношении России. После этого лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого Штайнмайер потребовал объяснений от Зеленского. Президент Украины назвал случившееся недоразумением.
Данное решение украинских властей также раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц, назвав произошедшее «заметным инцидентом», который «стоит поперек дороги» касательно его гипотетического визита в Киев в будущем. Однако Шольц все же прибыл в Киев в середине июля в составе европейской делегации.
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