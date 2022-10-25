Президент ФРГ прибыл в Киев впервые с начала военных действий на Украине

Уточняется, что Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом в Киев на поезде рано утром. «Мое послание украинцам таково: мы не только на вашей стороне, но будет и дальше оказывать Украине экономическую, политическую и военную поддержку», — сказал президент ФРГ по приезде в столицу Украины.