СМИ: в Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

Помимо этого полиция королевства задерживала четырех россиян, которые были арестованы из-за подозрений в незаконной фотосъемке. Их арестовали после того, как было замечено, что они фотографируют объекты, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Речь идет о базе береговой охраны в Сортланде.