СМИ: в Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России
Служба безопасности Норвегии задержала человека, который, по подозрению властей королевства, занимался шпионской деятельностью в пользу России, передает телеканал NRK.
По информации телеканала, задержание произошло в городе Тромсе. Подозреваемым оказался гражданин Бразилии в возрасте 30-40 лет. Полиция королевства полагает, что он пользуется поддельными документами, а на самом деле является гражданином России и работает на российскую разведку.
Норвежская полиция ранее задержала в аэропорту Тромсе на севере страны гражданина России с двумя дронами. Отмечается, что россиянина отправили под стражу на четыре недели. Правоохранительные органы утверждают, что у задержанного также были изъяты многочисленные карты памяти.
Помимо этого полиция королевства задерживала четырех россиян, которые были арестованы из-за подозрений в незаконной фотосъемке. Их арестовали после того, как было замечено, что они фотографируют объекты, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Речь идет о базе береговой охраны в Сортланде.
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