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СМИ: в Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

Ведомости

Служба безопасности Норвегии задержала человека, который, по подозрению властей королевства, занимался шпионской деятельностью в пользу России, передает телеканал NRK.

По информации телеканала, задержание произошло в городе Тромсе. Подозреваемым оказался гражданин Бразилии в возрасте 30-40 лет. Полиция королевства полагает, что он пользуется поддельными документами, а на самом деле является гражданином России и работает на российскую разведку.

Норвежская полиция ранее задержала в аэропорту Тромсе на севере страны гражданина России с двумя дронами. Отмечается, что россиянина отправили под стражу на четыре недели. Правоохранительные органы утверждают, что у задержанного также были изъяты многочисленные карты памяти.

Помимо этого полиция королевства задерживала четырех россиян, которые были арестованы из-за подозрений в незаконной фотосъемке. Их арестовали после того, как было замечено, что они фотографируют объекты, на которые распространяется запрет на фотосъемку. Речь идет о базе береговой охраны в Сортланде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных