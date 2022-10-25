Собянин призвал обеспечить дополнительные меры безопасности в приграничных регионах
В большинстве субъектов работа по обеспечению безопасности идет планово, в приграничных регионах нужны дополнительные меры, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании Координационного совета по обеспечению потребностей войск с участием президента Владимира Путина.
«Мы ведем работу по четырем основным направлениям. Первое направление — это указы президента в отработке уровней реагирования на возникающие угрозы, идет достаточно сложная техническая и организационная работа с привлечением всех силовых ведомств и правительства, в большинстве субъектов эта работа ведется спокойно, в плановом режиме, без каких-то экстренных мер», — отметил Собянин (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в ряде приграничных субъектов требуются меры дополнительного реагирования. В настоящий момент этот вопрос прорабатывается с регионами и правительством, добавил мэр.
19 октября Путин ввел военное положение в четырех новых регионах страны: ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы субъектов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.
Кроме того, средний уровень реагирования был введен в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. В остальных субъектах РФ действует режим базовой готовности.
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