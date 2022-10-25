Собянин призвал обеспечить дополнительные меры безопасности в приграничных регионах

«Мы ведем работу по четырем основным направлениям. Первое направление — это указы президента в отработке уровней реагирования на возникающие угрозы, идет достаточно сложная техническая и организационная работа с привлечением всех силовых ведомств и правительства, в большинстве субъектов эта работа ведется спокойно, в плановом режиме, без каких-то экстренных мер», — отметил Собянин (цитата по «РИА Новости»).