Путин призвал не прятаться за формальностями при работе в условиях СВО
Президент России Владимир Путин призвал все органы власти работать скоординированно и не прятаться за формальностями и стандартными бюрократическими процедурами в условиях проведения СВО. Такое заявление он сделал в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
«Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению. Именно для того, чтобы все вопросы решались быстрее и эффективнее, мы и создали такой механизм как координационный совет [по обеспечению потребностей СВО]», — сказал он (цит. по ТАСС).
Также Путин указал на необходимость обновления административных процедур и всего «управления» в широком смысле этого слова. «Это безусловно невозможно сделать без широкой и глубокой координации между всеми направлениями деятельности, всеми структурами, министерствами, ведомствами, причем самой разной направленности: и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами РФ. Именно для этого и создан Координационный совет», — подчеркнул глава государства.
Создать совет Путин поручил 19 октября в ходе заседания Совета безопасности РФ. Задачами новой структуры являются поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение армии материальными средствами и медико-санитарным обслуживанием.
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