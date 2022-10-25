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Путин призвал не прятаться за формальностями при работе в условиях СВО

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал все органы власти работать скоординированно и не прятаться за формальностями и стандартными бюрократическими процедурами в условиях проведения СВО. Такое заявление он сделал в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. 

«Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению. Именно для того, чтобы все вопросы решались быстрее и эффективнее, мы и создали такой механизм как координационный совет [по обеспечению потребностей СВО]», — сказал он (цит. по ТАСС). 

Также Путин указал на необходимость обновления административных процедур и всего «управления» в широком смысле этого слова. «Это безусловно невозможно сделать без широкой и глубокой координации между всеми направлениями деятельности, всеми структурами, министерствами, ведомствами, причем самой разной направленности: и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами РФ. Именно для этого и создан Координационный совет», — подчеркнул глава государства. 

Создать совет Путин поручил 19 октября в ходе заседания Совета безопасности РФ. Задачами новой структуры являются поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение армии материальными средствами и медико-санитарным обслуживанием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных