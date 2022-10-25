Путин призвал не прятаться за формальностями при работе в условиях СВО

«Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению. Именно для того, чтобы все вопросы решались быстрее и эффективнее, мы и создали такой механизм как координационный совет [по обеспечению потребностей СВО]», — сказал он (цит. по ТАСС).