Советник Байдена заявил о готовности к жестким мерам для возвращения Грайнер
Президент США Джо Байден готов пойти на чрезвычайные меры, чтобы вернуть на родину осужденных в России американцев, в том числе баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Президент продемонстрировал, что он готов пойти на чрезвычайные меры и принять непростые решения, чтобы вернуть американцев домой, как это успешно делала его администрация в странах по всему миру»,— цитирует Салливана пресс-служба Белого дома.
Московский областной суд ранее сегодня оставил в силе приговор американской баскетболистке Грайнер, осужденной в за контрабанду наркотиков. Она была арестована в феврале 2022 г. по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево».
В сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон не поддерживает с Москвой контактов по Грайнер и Полу Уилану, который был осужден за шпионаж в пользу американских спецслужб. Дипломат обвинила посольство США в занятиях «медиа-безумием» вместо прямых обязанностей.
Байден ранее также заявлял, что он готов обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг заключенных в РФ граждан США, в частности, он открыт для разговора об обмене Грайнер.
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