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Советник Байдена заявил о готовности к жестким мерам для возвращения Грайнер

Ведомости

Президент США Джо Байден готов пойти на чрезвычайные меры, чтобы вернуть на родину осужденных в России американцев, в том числе баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент продемонстрировал, что он готов пойти на чрезвычайные меры и принять непростые решения, чтобы вернуть американцев домой, как это успешно делала его администрация в странах по всему миру»,— цитирует Салливана пресс-служба Белого дома.

Московский областной суд ранее сегодня оставил в силе приговор американской баскетболистке Грайнер, осужденной в за контрабанду наркотиков. Она была арестована в феврале 2022 г. по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево».

В сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон не поддерживает с Москвой контактов по Грайнер и Полу Уилану, который был осужден за шпионаж в пользу американских спецслужб. Дипломат обвинила посольство США в занятиях «медиа-безумием» вместо прямых обязанностей.

Байден ранее также заявлял, что он готов обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг заключенных в РФ граждан США, в частности, он открыт для разговора об обмене Грайнер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных