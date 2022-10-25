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Общество

Мособлсуд не стал смягчать приговор американской баскетболистке Грайнер

Ведомости

Московский областной суд оставил в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной в за контрабанду наркотиков, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

«Приговор Химкинского городского суда Москвы в отношении Грайнер Бриттни изменен в части зачета срока нахождения в СИЗО, в остальной части приговор оставить без изменения, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения», — огласила решение тройка судей.

В конце июля Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 г. Американский суд признал Бута виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью продажи оружия, он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Позднее телеканал заявил, что Москва якобы потребовала, чтобы к обмену был добавлен бывший сотрудник спецслужб РФ Вадим Красиков, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии.

Бриттни Грайнер была арестована в феврале 2022 г. по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево». 4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г., а в июне 2020 г. его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в исправительную колонию в Мордовии. ФСБ уверена, что американец во время поездок в Россию занимался шпионажем в пользу американских спецслужб.

В сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон не поддерживает с Москвой контактов по Грайнер и Уилану, обвинив посольство США в занятиях «медиа-безумием» вместо прямых обязанностей.

В октябре президент США Джо Байден заявил, что пока что не планирует встречаться с президентом Владимиром Путиным на саммите G20, однако готов обсудить с российским лидером ситуацию вокруг заключенных в РФ граждан США, в частности, он открыт для разговора об обмене Грайнер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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