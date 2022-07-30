CNN: Россия запросила у США для обмена бывшего сотрудника спецслужб Красикова
Российские власти потребовали от США, чтобы к предложенному Соединенными Штатами обмену Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана был добавлен бывший сотрудник спецслужб РФ Вадим Красиков, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Телеканал утверждает, что запрос поступил в июле через неофициальный канал ФСБ. Это обстоятельство, а также то, что Красиков находится под стражей в Германии, американские власти не рассматривали как пункт в предложении по обмену.
Но по причине того, что власти США решительно настроены вернуть Гринер и Уилана в страну, американские официальные лица сделали запрос в ФРГ по Красикову.
По словам источника в немецком правительстве, разговоры никогда не поднимались на высшие уровни правительства Германии и включение Красикова в потенциальную сделку серьезно не рассматривалось. Но ранее не сообщавшиеся обсуждения показывают, что российские официальные лица, по крайней мере, в какой-то мере восприняли предложение США.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бритни Грайнер и Пола Уилана. Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 г. Американский суд признал Бута виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью продажи оружия, он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Грайнер была задержана в феврале 2022 г. по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево», Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже, и сейчас отбывает 16-летний срок.
О возможности обмена Бута на Грайнер в мае сообщил ТАСС. 7 июля замглавы МИД России Сергей Рябков раскритиковал американскую сторону за попытку представить дело так, будто правовая система функционирует только в США. На этом фоне довольно сложно заниматься предметным обсуждением разного рода обменов, добавил Рябков.
Власти США и России не достигли договоренностей в обмене, заявил 28 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В конце апреля Россия обменяла осужденного в России за применение насилия к представителю власти американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США. Ярошенко арестовали в 2010 г. в Либерии и привезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками.