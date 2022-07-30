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CNN: Россия запросила у США для обмена бывшего сотрудника спецслужб Красикова

Ведомости

Российские власти потребовали от США, чтобы к предложенному Соединенными Штатами обмену Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана был добавлен бывший сотрудник спецслужб РФ Вадим Красиков, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Телеканал утверждает, что запрос поступил в июле через неофициальный канал ФСБ. Это обстоятельство, а также то, что Красиков находится под стражей в Германии, американские власти не рассматривали как пункт в предложении по обмену.

Но по причине того, что власти США решительно настроены вернуть Гринер и Уилана в страну, американские официальные лица сделали запрос в ФРГ по Красикову.

По словам источника в немецком правительстве, разговоры никогда не поднимались на высшие уровни правительства Германии и включение Красикова в потенциальную сделку серьезно не рассматривалось. Но ранее не сообщавшиеся обсуждения показывают, что российские официальные лица, по крайней мере, в какой-то мере восприняли предложение США.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бритни Грайнер и Пола Уилана. Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 г. Американский суд признал Бута виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью продажи оружия, он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Грайнер была задержана в феврале 2022 г. по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево», Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже, и сейчас отбывает 16-летний срок.

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О возможности обмена Бута на Грайнер в мае сообщил ТАСС. 7 июля замглавы МИД России Сергей Рябков раскритиковал американскую сторону за попытку представить дело так, будто правовая система функционирует только в США. На этом фоне довольно сложно заниматься предметным обсуждением разного рода обменов, добавил Рябков.

Власти США и России не достигли договоренностей в обмене, заявил 28 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В конце апреля Россия обменяла осужденного в России за применение насилия к представителю власти американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США. Ярошенко арестовали в 2010 г. в Либерии и привезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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