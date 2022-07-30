CNN: Россия запросила у США для обмена бывшего сотрудника спецслужб Красикова

Ранее телеканал CNN сообщил, что Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бритни Грайнер и Пола Уилана. Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 г. Американский суд признал Бута виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью продажи оружия, он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Грайнер была задержана в феврале 2022 г. по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево», Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже, и сейчас отбывает 16-летний срок.